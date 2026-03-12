Появление на свет близнецов – скорее случайность, чем закономерность, которую можно просчитать заранее. Об этом пишет «Газета.ру», со ссылкой на врача-репродуктолог Кирилла Дворцова.

По словам специалиста, даже современные технологии не дают супругам рычагов управления этим процессом. При ЭКО медики переносят эмбрионы по одному, чтобы избежать рисков.

Если же подсадить два (что бывает крайне редко), никто не гарантирует, что приживутся оба. Более того, бывают сюрпризы: имплантируется один эмбрион, но потом делится. Так получается тройня.

«Поэтому этим лучше не заниматься. Переносить, как положено, по одному эмбриону и рожать по одному ребенку, максимум — двоих», — подчеркнул эксперт.

Вопреки расхожему мнению, семейная история тут ни при чем. Гены родителей на появление двойняшек не влияют. Главный фактор — возраст будущей мамы. Шанс родить сразу двоих повышается после 35 лет. Но и тут цифры скромные: в среднем по популяции вероятность двойни составляет всего 1–2%.

«Это независимый фактор, и как-то предсказать или повлиять на это невозможно», — заверил врач.