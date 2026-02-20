Закрыть
В пятый раз в Удмуртии провели Республиканский турнир «Хоккей на валенках» среди детей с ОВЗ
14:10, 20 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#соревнования\n#дети
Источник фото: Марина Алабужева
Золотые медали завоевали ребята из Кечевской школы-интерната.

Ижевск. Удмуртия. Республиканский турнир «Хоккей на валенках» среди детей с ОВЗ (0+) в пятый раз прошёл в Ижевске. 

19 февраля на поле вышли 8 команд из разных уголков региона, в которые вошли дети с ограниченными возможностями здоровья. Каждый матч был наполнен эмоциями, участники продемонстрировали свою волю к победе и командный дух. 

Борьба была напряжённой, но победу завоевали спортсмены из Кечевской школы-интерната. Серебро взяла команда школы №39 из Ижевска, бронзу завоевали ученики средней общеобразовательной школы-интерната №19 Сарапула им. Ю.А. Перескокова. 

#Ижевск\n#Удмуртия\n#соревнования\n#дети