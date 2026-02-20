Ижевск. Удмуртия. Республиканский турнир «Хоккей на валенках» среди детей с ОВЗ (0+) в пятый раз прошёл в Ижевске.

19 февраля на поле вышли 8 команд из разных уголков региона, в которые вошли дети с ограниченными возможностями здоровья. Каждый матч был наполнен эмоциями, участники продемонстрировали свою волю к победе и командный дух.

Борьба была напряжённой, но победу завоевали спортсмены из Кечевской школы-интерната. Серебро взяла команда школы №39 из Ижевска, бронзу завоевали ученики средней общеобразовательной школы-интерната №19 Сарапула им. Ю.А. Перескокова.