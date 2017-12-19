Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в детский садик после Нового года

Такое заявление сделал Кенсингтонский дворец, опубликовав в Twitter рождественский снимок молодой семьи.

Лондон. Великобритания. Принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, пойдет в детский сад в январе 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба британской королевской семьи, пишет Газета.ру.

В своем официальном аккаунте в Twitter Кенсингтонский дворец выложил фото герцога и герцогини Кембриджских, которое в этом году украсит рождественскую открытку от королевской семьи. Под снимком сообщается, пишет Интерфакс, что двухлетняя малышка будет посещать занятия в детском саду Уиллкокс, который расположен в одном из пригородов Лондона.

Kensington Palace on Twitter

Отмечается, что стоимость обучения там составляет от 1,8 тыс. фунтов стерлингов за четверть, а занятия проходят три раза в неделю и длятся по два часа.

Напомним, старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Джордж пошел в школу в сентябре 2017 года. На занятия третий претендент в очереди на британский престол пришел на занятия в сопровождении отца.