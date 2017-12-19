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      Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в детский садик после Нового года

      15:52, 19 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      15:52, 19 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      241
      0
      #дети\n#Рождество\n#детские сады\n#фотографии\n#Великобритания\n#монархия
      Фото: twitter.com/kensingtonroyal
      241
      0

      Такое заявление сделал Кенсингтонский дворец, опубликовав в Twitter рождественский снимок молодой семьи.

      Лондон. Великобритания. Принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, пойдет в детский сад в январе 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба британской королевской семьи, пишет Газета.ру.  

      В своем официальном аккаунте в Twitter Кенсингтонский дворец выложил фото герцога и герцогини Кембриджских, которое в этом году украсит рождественскую открытку от королевской семьи. Под снимком сообщается, пишет Интерфакс, что двухлетняя малышка будет посещать занятия в детском саду Уиллкокс, который расположен в одном из пригородов Лондона.  

      Kensington Palace on Twitter

      Отмечается, что стоимость обучения там составляет от 1,8 тыс. фунтов стерлингов за четверть, а занятия проходят три раза в неделю и длятся по два часа.  

      Напомним, старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Джордж пошел в школу в сентябре 2017 года. На занятия третий претендент в очереди на британский престол пришел на занятия в сопровождении отца. 

      15:52, 19 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      241
      0
      #дети\n#Рождество\n#детские сады\n#фотографии\n#Великобритания\n#монархия

       

       

       

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