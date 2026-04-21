Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии направил обращение министру просвещения России Сергею Кравцову. Инициативу озвучила на сессии 21 апреля депутат парламента Татьяна Ишматова.

«Обращаемся к вам по вопросу, требующему решения на федеральном уровне — о предоставлении права преимущественного приёма на обучение в государственные и муниципальные образовательные организации детям сотрудников образовательных организаций», — говорится в тексте обращения.

Татьяна Ишматова подчеркнула, что на сегодняшний день педагогическое сообщество остро нуждается в мерах дополнительной социальной поддержки, направленных на закрепление кадров в системе образования и повышение престижа профессии учителя. Одной из наиболее действенных мер могло бы стать законодательное закрепление права детей сотрудников образовательных организаций на преимущественное зачисление в школы и детские сады, особенно по месту работы их родителей.

В настоящее время в России сложилась ситуация, при которой дети сотрудников образовательных организаций, отдающих свои силы и время воспитанию и обучению чужих детей, не имеют никаких преимуществ при поступлении в школы и детские сады, в которых работают их родители.

«Это порождает социальную несправедливость и создаёт дополнительные трудности для семей сотрудников образовательных организаций, которые вынуждены в общем порядке проходить конкурсный отбор или записывать детей в образовательную организацию, которая закреплена по месту их жительства. В крупных городах такие сотрудники сталкиваются с серьёзной проблемой — как совместить ежедневную транспортировку детей в школу, с учётом пробок и расстояний, с необходимостью вовремя являться на собственную работу», — отметила парламентарий.

Госсовет Удмуртии поддержал обращение к Сергею Кравцову, считая, что принятие такой нормы на федеральном уровне позволит законодательно закрепить единый подход к решению указанного вопроса; обеспечить дополнительную социальную защищённость работников образовательных организаций; повысить привлекательность профессии учителя для молодых специалистов; укрепить кадровый потенциал образовательных организаций.