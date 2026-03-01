Можга. Удмуртия. Пьяная поездка на квадроцикле в Можгинском районе стоила жизни шестилетней пассажирке. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Авария случилась сегодня около половины пятого вечера на улице Советской на станции Сардан. Пьяный мужчина сел за руль квадроцикла с двумя маленькими девочками. Он не справился с управлением — транспорт влетел в снежную бровку и перевернулся.

Удар оказался смертельным для девочки шести лет. Второй пассажирке, девяти лет, врачи оказали помощь на месте. Все были без шлема.

После того как квадроцикл опрокинулся, мужчина уехал. Сейчас на месте работает Госавтоинспекция, выясняя все детали происшествия.