Жительницу Глазова подозревают в избиении трёх дочерей

17:50, 10 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Глазов\n#Удмуртия\n#избиение\n#дети\n#полиция
Источник фото: ИИ
Полиция установила этот факт после сообщения из школы.

Глазов. Удмуртия. Глазовчанку подозревают в жестоком обращении с дочерьми. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ранее в отделение полиции в Глазове поступило сообщение из школы о жестоком обращении с детьми в семье. В результате проверки данная информация подтвердилась.

Установлено, что 38-летняя жительница Глазова долгое время злоупотребляла алкоголем, нигде не работала и не занималась воспитанием дочерей 2008, 2013 и 2015 годов рождения. Помимо этого, мать била девочек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 УК России («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»). Матери грозит до трёх лет лишения свободы. 

