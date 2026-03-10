Глазов. Удмуртия. Глазовчанку подозревают в жестоком обращении с дочерьми. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ранее в отделение полиции в Глазове поступило сообщение из школы о жестоком обращении с детьми в семье. В результате проверки данная информация подтвердилась.

Установлено, что 38-летняя жительница Глазова долгое время злоупотребляла алкоголем, нигде не работала и не занималась воспитанием дочерей 2008, 2013 и 2015 годов рождения. Помимо этого, мать била девочек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 УК России («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»). Матери грозит до трёх лет лишения свободы.