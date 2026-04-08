Он неожиданно появился на дороге из-за припаркованных машин, рассказал водитель.
Ижевск. Удмуртия. Пятилетнего ребёнка, которого сбила машина в Ижевске, увезли в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.
ДТП случилось днём 7 апреля на парковке у дома №151 по улице Максима Горького. Около 15:20 автомобиль «Хонда» под управлением 54-летнего мужчины наехал на мальчика.
Водитель двигался в границах знака «Жилая зона». По его словам, ребёнок неожиданно появился на дороге из-за припаркованных машин.
Пятилетний пешеход получил травмы, его отвезли в больницу.
