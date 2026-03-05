Ижевск. Удмуртия. По 22 марта жители Удмуртии могут принять участие в ежегодной благотворительной акции «Лети, лечи, лепесток — 2026» (18+). Как сообщили «Сусанину» в благотворительном фонде, это трёхнедельный проект, в рамках которого семь детей с тяжёлыми диагнозами получают шанс на оплату жизненно важного лечения и реабилитации.

«В 2026 году героями акции стали семь подопечных фонда. У каждого — своя сложная история, но объединяет их одно: без поддержки семьи не смогут оплатить жизненно важное лечение своих детей», — рассказал представитель БФ «Алёша» Иван Агеев.

Он отметил, что название акции отсылает к сказке «Цветик-семицветик» Валентина Катаева. В рамках проекта каждый «лепесток» символизирует конкретного ребёнка, которому необходима поддержка здесь и сейчас.

В знак благодарности участники получат открытку с рисунком ребёнка. В течение марта фонд будет публиковать материалы о каждом герое акции, чтобы подробнее рассказать о том, за что именно сегодня идёт борьба. Следить за обновлениями можно на странице фонда «Алёша».