Сарапул. Удмуртия. В женской консультации Сарапула создали школу для будущих родителей. Об этом сообщает администрация Сарапула.

Парные занятия будут проводить в специально обустроенном кабинете. Там будущих мам и пап научат правильному уходу за новорождённым, дадут основы грудного вскармливания и поделятся полезными советами. А также профессиональный психолог расскажет, как супругам грамотно выстраивать отношения внутри семьи после появления ребенка и порекомендует, как эффективно преодолевать стресс.

«Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя уверенно и спокойно, ведь подготовка помогает снизить тревогу и сделать переход к родительству более плавным и радостным», — сообщили врачи Сарапула.

Занятия будут проходить в первые два вторника каждого месяца в 14:30 по адресу: улица Мельникова, 1а. 18+