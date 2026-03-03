Закрыть
В женской консультации Сарапула заработала школа для будущих родителей

17:20, 03 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В женской консультации Сарапула заработала школа для будущих родителей
#Сарапул\n#дети\n#родители\n#обучение\n#беременность
Источник фото: администрация Сарапула
Там специально оборудовали кабинет.

Сарапул. Удмуртия. В женской консультации Сарапула создали школу для будущих родителей. Об этом сообщает администрация Сарапула.

Парные занятия будут проводить в специально обустроенном кабинете. Там будущих мам и пап научат правильному уходу за новорождённым, дадут основы грудного вскармливания и поделятся полезными советами. А также профессиональный психолог расскажет, как супругам грамотно выстраивать отношения внутри семьи после появления ребенка и порекомендует, как эффективно преодолевать стресс.

«Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя уверенно и спокойно, ведь подготовка помогает снизить тревогу и сделать переход к родительству более плавным и радостным», — сообщили врачи Сарапула.

Занятия будут проходить в первые два вторника каждого месяца в 14:30 по адресу: улица Мельникова, 1а. 18+ 

