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По решению суда со счета Улюкаева спишут 130 млн рублей

16:26, 29 августа, 2018
Дарья Снидкова
16:26, 29 августа, 2018
Дарья Снидкова
625
0
#Москва\n#арест\n#Алексей Улюкаев\n#суд\n#штраф
Фото: сайт Президента России
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Сейчас экс-министр отбывает наказание в колонии.

Москва. Замоскворецкий суд Москвы постановил взыскать со счета экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева 130 млн рублей. Об этом пишет RT.

Напомним, что бывшего чиновника осудили на 8 лет колонии строгого режима за крупную взятку. Улюкаев отбывает наказание в тверской исправительной колонии.

Его имущество арестовали двумя решениями суда. По условию первого решения, арест будет снят, когда экс-министр заплатит штраф в размере 130 млн рублей.

16:26, 29 августа, 2018
Дарья Снидкова
625
0
#Москва\n#арест\n#Алексей Улюкаев\n#суд\n#штраф

 

 

 


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