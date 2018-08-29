По решению суда со счета Улюкаева спишут 130 млн рублей

Сейчас экс-министр отбывает наказание в колонии.

Москва. Замоскворецкий суд Москвы постановил взыскать со счета экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева 130 млн рублей. Об этом пишет RT.

Напомним, что бывшего чиновника осудили на 8 лет колонии строгого режима за крупную взятку. Улюкаев отбывает наказание в тверской исправительной колонии.

Его имущество арестовали двумя решениями суда. По условию первого решения, арест будет снят, когда экс-министр заплатит штраф в размере 130 млн рублей.