В Китае на одном из небоскребов появился 108-метровый водопад

Гуйян. Китай. В Китае в городе Гуйян открыли 108-метровый водопад, стекающий по стенам одного из небоскребов. Высота самого здания составляет 121 м., пишет Life.ru.

Вода поднимается наверх с помощью четырех насосов. Рядом с небосркебом установили резервуар, куда стекает многотонная жидкость.

Отмечается, что строителям удалось избавиться от шума, который издает водопад и избежать повреждения асфальта.

With a height of 108 meters, an artificial waterfall designed to be a tourist attraction is seen gushing down a high-rise building in Guiyang, SW China's Guizhou province.