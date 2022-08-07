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По Запарожской АЭС нанесён новый ракетный удар

17:50, 07 августа, 2022
Юрий Абашев
По Запарожской АЭС нанесён новый ракетный удар
17:50, 07 августа, 2022
Юрий Абашев
31
0
#Украина\n#Россия\n#спецоперация
Фото: unsplash.com
31
0

В зоне поражения оказался район хранилища отработанного ядерного топлива.

Энергодар. Украина. Власти Энергодара сообщили о новом ракетном ударе по территории Запарожской АЭС. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пресс-служба администрации Энергодара, находящегося на подконтрольной РФ территории Запорожской области Украины, сообщает, что атаку совершили ВСУ. Удар был нанесён кассетным реактивным снарядом залповой системы «Ураган».

Повреждения получили административные постройки на территории хранилища отработанного ядерного топлива, а также пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Место падения ракетного двигателя и боевых элементов находится в 400 метрах от действующего энергоблока.

17:50, 07 августа, 2022
Юрий Абашев
31
0
#Украина\n#Россия\n#спецоперация