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Израильская армия поразила в секторе Газа 139 целей объектов группировки «Исламский джихад»

14:30, 07 августа, 2022
Юрий Абашев
Израильская армия поразила в секторе Газа 139 целей объектов группировки «Исламский джихад»
14:30, 07 августа, 2022
Юрий Абашев
64
0
#Израиль\n#спецоперация
Фото: AFP
64
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По израильской территории было выпущено 585 ракет.

Израиль. Армия обороны Израиля нанесла ракетные удары по объектам организации «Исламский джихад» в секторе Газа, сообщает RT.

В зоне конфликта израильские военные поразили 139 объектов. В свою очередь из сектора Газа было выпущено 585 ракет, 185 которых удалось сбить в небе над Израилем.

Напомним, что 5 августа армия Израиля начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». На 80-километровой границе с анклавом введён режим чрезвычайного положения.

14:30, 07 августа, 2022
Юрий Абашев
64
0
#Израиль\n#спецоперация