Израильская армия поразила в секторе Газа 139 целей объектов группировки «Исламский джихад»

Израиль. Армия обороны Израиля нанесла ракетные удары по объектам организации «Исламский джихад» в секторе Газа, сообщает RT.

В зоне конфликта израильские военные поразили 139 объектов. В свою очередь из сектора Газа было выпущено 585 ракет, 185 которых удалось сбить в небе над Израилем.

Напомним, что 5 августа армия Израиля начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». На 80-километровой границе с анклавом введён режим чрезвычайного положения.