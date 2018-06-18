Подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы на западе страны.

Токио. Япония. Три человека погибли и свыше 90 пострадали в результате землетрясения в Японии. Подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы на западе страны в ночь на 18 июня, сообщает РТ.

В районе землетрясения оказались жители четырех японских префектур. В частности, люди, живущие в Осаке и Киото.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы с различными травмами. Стихийное бедствие унесло жизни девятилетней девочки и двух взрослых.

Кроме того, в стране наблюдаются перебои в работе общественного транспорта. Местные власти приостановили работу железных дорог в пострадавших районах.