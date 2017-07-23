Бывшего пресс-секретаря Белого дома обвинили в краже холодильника у подчиненных

Сам Шон Спайсер эту ситуацию не комментирует.

США. Бывшего пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера обвинили в краже холодильника у подчиненных. Как пишет Росбалт, инцидент произошел примерно через месяц после того, как Спайсер в январе занял свой пост.

Известно, что пресс-секретарь велел своим сотрудникам подарить ему казенный холодильник, но, получив отказ, дождался заката и вынес его самостоятельно. Он пояснил, что ему негде было хранить продукты.

«Один из официальных представителей Белого дома заметил его несущим холодильник после восьми вечера», — отмечает издание.

Сам Спайсер эту ситуацию не комментирует.