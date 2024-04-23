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Мошенники начали обманывать россиян под предлогом обмена полиса ОМС

11:03, 23 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Мошенники начали обманывать россиян под предлогом обмена полиса ОМС
11:03, 23 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
71
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#деньги\n#банки\n#кража\n#банковские карты\n#страхование\n#ОМС\n#телефонный звонок\n#телефонные мошенники
Фото: pxhere.com
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Суть новой жульнической схемы раскрыл эксперт.

Москва. Россиян предупредили о новой уловке мошенников с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг, злоумышленники звонят гражданам под видом страховщиков и предлагают заменить якобы устаревшие полисы ОМС специальным приложением Минздрава. Однако при скачивании вместо него устанавливается программа, крадущая деньги с банковских карт и вкладов.

По словам эксперта, схема пока распространена мало, однако имеет «большой потенциал», поскольку замена полисов ОМС вызывают меньше подозрений, чем «истекший срок действия СИМ-карты» (другая популярная сейчас «разводка» мошенников). Дело в том, что многие россияне не помнят, до какого времени действителен их полис.

Отмечается, что первые случаи подобного обмана были зафиксированы в Приморье, но вскоре их можно ждать и в других регионах.

11:03, 23 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
71
0
#деньги\n#банки\n#кража\n#банковские карты\n#страхование\n#ОМС\n#телефонный звонок\n#телефонные мошенники