Алкогольная нужда толкнула жителя Удмуртии на кражу цепей с братской могилы расстрелянных красноармейцев

Грахово. Удмуртия. Жителя Удмуртии задержали по подозрению в краже металлических цепей с братской могилы на территории Граховского сельского кладбище. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В полицию обратились представители районной администрации. Кто-то похитил тяжёлые металлические цепи, ограждавшие братскую могилу красноармейцев на сельском кладбище. Позже полиции удалось установить подозреваемого и задержать. Похитителем оказался 46-летний житель Граховского района, которому не хватало денег на выпивку, и он решил «подзаработать» кражей на сдаче металла с территории кладбища.

У злоумышленника поднялась рука осквернить память шести красноармейцев, расстрелянных белогвардейцами летом 1918 года и похороненных на Граховском кладбище. Он похитил цепи, ограждающие братскую могилу, но так как ноша оказалась слишком тяжёлой, часть звеньев он вывез на санях, сдав их в пункт приёма металлолома, а другую часть спрятал недалеко от места преступления, чтобы получить за неё деньги позже.

Полиции удалось изъять похищенное. Администрация займётся восстановлением памятника. В отношении заблудшего сына граховской земли возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»), с подозреваемого взята подписка о невыезде. Теперь мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.