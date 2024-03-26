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Ижевчанина подозревают в краже телевизора из коммунальной квартиры и продаже его случайному прохожему

17:30, 26 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевчанина подозревают в краже телевизора из коммунальной квартиры и продаже его случайному прохожему
17:30, 26 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
307
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража
Фото: ИА «Сусанин»
307
0

Мужчина ранее уже был судим.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 32-летнего предпринимателя, который украл телевизор из коммунальной квартиры, где жила его знакомая. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что подозреваемый заглянул в гости к своей знакомой в коммунальную квартиру. Вмести они выпили и пошли гулять. Во время прогулки мужчина оставил спутницу, вернулся в квартиру и похитил телевизор, который тут же был им продан случайному прохожему.

Ущерб от содеянного составил 40 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в СИЗО. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

17:30, 26 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
307
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража