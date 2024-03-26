Ижевчанина подозревают в краже телевизора из коммунальной квартиры и продаже его случайному прохожему

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 32-летнего предпринимателя, который украл телевизор из коммунальной квартиры, где жила его знакомая. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что подозреваемый заглянул в гости к своей знакомой в коммунальную квартиру. Вмести они выпили и пошли гулять. Во время прогулки мужчина оставил спутницу, вернулся в квартиру и похитил телевизор, который тут же был им продан случайному прохожему.

Ущерб от содеянного составил 40 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в СИЗО. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.