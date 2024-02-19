Полиция Удмуртии задержала в Крыму подозреваемого в краже денег у пенсионера

Республика Крым. Сотрудники полиции задержали в Крыму злоумышленника, который подозревается в краже денег у 70-летнего пенсионера в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В поселке Октябрьский в Удмуртии двое молодых людей подошли к пенсионеру. Один из них предложил купить генератор со скидкой 50%, но у мужчины не оказалось с собой денег, поэтому он предложил доехать до его дома. На месте дедушка передал незнакомцу нужную сумму, после чего злоумышленник попросил воды. В результате, когда потерпевший отвлёкся, задержанный забрал из тумбочки все средства. Пенсионер заметил, что денег нет, и потребовал их вернуть, но злоумышленник, применив силу, снял с руки мужчины кольцо и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК России («Грабеж, совершенный с применением насилия»).

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на территории Крыма. Им оказался 21-летний неработающий житель Ульяновска. В настоящий момент молодой человек находится в изоляторе временного содержания. Суд может лишить его свободы на срок до 7 лет.