Не имеющий гражданства мужчина осуждён за хищение денег у вдовы бойца СВО

Сарапул. Удмуртия. За ряд краж, в том числе денег у вдовы бойца СВО, в Сарапуле осудили мужчину, который не имеет гражданства. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов республики.

Суд установил, что 31-летний мужчина совершал кражи в Сарапуле. 5 января 2023 года, находясь в квартире своей знакомой, он выждал момент, когда она выйдет во двор, после чего похитил её банковскую карту и мобильный телефон, нанеся ущерб 5 300 рублей.

Вечером того же дня он познакомился с мужчиной, с которым они вместе распивали спиртное дома у потерпевшего. После того, как собутыльник уснул, обвиняемый похитил у него два мобильных телефона, причинив новому знакомому ущерб 11 800 рублей.

Помимо этого, в сентябре 2022 года он познакомился с женщиной. В марте 2023 года они отдыхали в сауне вместе с её малолетними детьми. Обвиняемый предложил оплатить доставку еды и для этого взял карту женщины, на которой была крупная сумма денег, полученная после гибели её мужа на СВО, о чём обвиняемый был в курсе. Выйдя для оплаты к курьеру, злоумышленник попросил его доехать до банкомата, где снял с карты 438 000 рублей.

В суде обвиняемый вину в преступлениях не признал.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием срока в колонии особого режима. Также были удовлетворены гражданские иски на 250 тыс. рублей.