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Ранее судимая 19-летняя жительница Воткинска подозревается в краже денег у отчима

12:36, 28 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Ранее судимая 19-летняя жительница Воткинска подозревается в краже денег у отчима
12:36, 28 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
166
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#кража\n#деньги
Фото: elements.envato.com (klavdiyav)
166
0

Она забрала его банковскую карту и похищала бытовую технику.

Воткинск. Удмуртия. 19-летнюю ранее судимую жительницу Воткинска подозревают в краже более 90 тыс. рублей у отчима. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

По версии следствия, девушка, которая является дочерью бывшей жены потерпевшего, тайно похитила в квартире у 53-летнего отчима его банковскую карту. Подозреваемая установила на телефон приложение и несколько дней переводила деньги мужчины на счёт своей знакомой. Далее похищенные средства она тратила на развлечения. 

Помимо этого, сотрудники полиции установили, что, когда потерпевший, работающий вахтовым методом, не появлялся дома, падчерица несколько раз приходила к нему, похищала бытовую технику и продавала её.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России («Кража с банковского счета»). Девушку могут лишить свободы на срок до 6 лет. 

12:36, 28 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
166
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#кража\n#деньги