Ранее судимая 19-летняя жительница Воткинска подозревается в краже денег у отчима

Воткинск. Удмуртия. 19-летнюю ранее судимую жительницу Воткинска подозревают в краже более 90 тыс. рублей у отчима. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, девушка, которая является дочерью бывшей жены потерпевшего, тайно похитила в квартире у 53-летнего отчима его банковскую карту. Подозреваемая установила на телефон приложение и несколько дней переводила деньги мужчины на счёт своей знакомой. Далее похищенные средства она тратила на развлечения.

Помимо этого, сотрудники полиции установили, что, когда потерпевший, работающий вахтовым методом, не появлялся дома, падчерица несколько раз приходила к нему, похищала бытовую технику и продавала её.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России («Кража с банковского счета»). Девушку могут лишить свободы на срок до 6 лет.