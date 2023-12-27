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В Ижевске задержали таксиста, подозреваемого в краже телефона

15:43, 27 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске задержали таксиста, подозреваемого в краже телефона
15:43, 27 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
81
0
#кража\n#такси\n#Ижевск
Фото: arzik2
81
0

Похищенный телефон злоумышленник отдал знакомому в счёт погашения долга.

Ижевск. Удмуртия. Похитившего телефон таксиста задержали в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

27 декабря в отдел полиции №2 Ижевска обратился 39-летний житель Удмуртии.

Мужчина сообщил, что обнаружил пропажу телефона, которым он в последний раз пользовался, пока ехал в такси. Потерпевший попытался дозвониться с телефона родных, но телефон оказался выключен.

Установлено, что подозреваемый таксист, обнаружив потерю, выключил телефон и передал его знакомому в счёт погашения долга.

Потерпевшему возместили ущерб, а в отношении таксиста избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит наказание по статье 158 УК России («Кража»).

15:43, 27 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
81
0
#кража\n#такси\n#Ижевск