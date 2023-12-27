В Ижевске задержали таксиста, подозреваемого в краже телефона

Похищенный телефон злоумышленник отдал знакомому в счёт погашения долга.
Ижевск. Удмуртия. Похитившего телефон таксиста задержали в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
27 декабря в отдел полиции №2 Ижевска обратился 39-летний житель Удмуртии.
Мужчина сообщил, что обнаружил пропажу телефона, которым он в последний раз пользовался, пока ехал в такси. Потерпевший попытался дозвониться с телефона родных, но телефон оказался выключен.
Установлено, что подозреваемый таксист, обнаружив потерю, выключил телефон и передал его знакомому в счёт погашения долга.
Потерпевшему возместили ущерб, а в отношении таксиста избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит наказание по статье 158 УК России («Кража»).