Житель Игринского района может лишиться свободы на 2 года из-за кражи уличного фонаря

Игра. Удмуртия. В Игринском районе 38-летний мужчина подозревается в краже уличного фонаря. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Вечером в полицию обратился мужчина, который сообщил, что неизвестный похитил с территории парка фонарь уличного освещения, стоимостью 25 тыс. рублей. Благодаря приметам, которые сообщил очевидец, сотрудники МВД смогли установить личность подозреваемого и задержать его.

Вором оказался ранее судимый житель Игринского района. Злоумышленник рассказал, что хотел установить фонарь на своем приусадебном участке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России («Кража»). Похищенное имущество изъяли. С жителя Игринского района взяли подписку о невыезде. За совершенное преступление мужчина может лишиться свободы на срок до 2 лет.