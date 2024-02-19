Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид

За угон двух авто житель Воткинска проведет больше года в колонии

18:05, 19 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За угон двух авто житель Воткинска проведет больше года в колонии
18:05, 19 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
381
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#кража\n#автомобиль
Фото: unsplash.com (Volodymyr Proskurovskyi)
381
0

Он закончил поездки, только когда у одной машины кончился бензин, а вторая угодила в яму.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске осудили 19-летнего местного жителя, который с помощью одного ключа угнал два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Установлено, что в сентябре 2023 года молодой человек использовал свой ключ и открыл стоящий на парковке магазина автомобиль. Этим же ключом он завёл двигатель машины, а потом уехал со стоянки. Обвиняемый продолжал поездку, пока у авто не закончился бензин. 

Затем он вновь открыл ключом дверь другой машины, припаркованной на стоянке, и завел её с помощью ключа, который находился в замке зажигания. Злоумышленник катался на автомобиле, пока он не попал в яму в лесу. Из неё молодой человек выехать не смог. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК России («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)»). Воткинский районный суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на год и 9 месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. 

18:05, 19 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
381
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#кража\n#автомобиль