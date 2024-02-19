За угон двух авто житель Воткинска проведет больше года в колонии

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске осудили 19-летнего местного жителя, который с помощью одного ключа угнал два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в сентябре 2023 года молодой человек использовал свой ключ и открыл стоящий на парковке магазина автомобиль. Этим же ключом он завёл двигатель машины, а потом уехал со стоянки. Обвиняемый продолжал поездку, пока у авто не закончился бензин.

Затем он вновь открыл ключом дверь другой машины, припаркованной на стоянке, и завел её с помощью ключа, который находился в замке зажигания. Злоумышленник катался на автомобиле, пока он не попал в яму в лесу. Из неё молодой человек выехать не смог.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК России («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)»). Воткинский районный суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на год и 9 месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.