С новым штаммом COVID-19 столкнулись ученые во французской Бретани

У пациентов с ним отмечались «классические» симптомы, но ПЦР-тест давал отрицательный результат.



Ланьон. Франция. На полуострове Бретань (северо-запад Франции) обнаружен новый штамм COVID-19. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Как отметили в Минздраве Франции, у пациентов с новой разновидностью коронавируса отмечались типичные для этой болезни симптомы, но ПЦР-тесты давали отрицательный результат. По этой причине данный штамм оказался сложно выявляемым.

Тем не менее, он был найден сразу у 8 из 73 заразившихся за 13 марта в департаменте Кот-д`Армор. Такое большое количество пациентов со схожими данными помогло врачам установить новую форму коронавируса. Открытие было сделано в больничном центре в коммуне Ланьон.

Сейчас ученые выясняют, как новый штамм реагирует на вакцинацию и антитела, выработанные во время предыдущих заражений. Об открытии известили Всемирную организацию здравоохранения.

Между тем премьер Франции Жан Кастекс объявил о приходе в страну третьей волны COVID-19.