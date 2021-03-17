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С новым штаммом COVID-19 столкнулись ученые во французской Бретани

13:11, 17 марта, 2021
Евгений Кандаков
С новым штаммом COVID-19 столкнулись ученые во французской Бретани
13:11, 17 марта, 2021
Евгений Кандаков
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#коронавирус\n#здоровье\n#медицина\n#Минздрав\n#врачи\n#ученые\n#Франция
Фото: pixabay.com
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У пациентов с ним отмечались «классические» симптомы, но ПЦР-тест давал отрицательный результат.

Ланьон. Франция. На полуострове Бретань (северо-запад Франции) обнаружен новый штамм COVID-19. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Как отметили в Минздраве Франции, у пациентов с новой разновидностью коронавируса отмечались типичные для этой болезни симптомы, но ПЦР-тесты давали отрицательный результат. По этой причине данный штамм оказался сложно выявляемым.

Тем не менее, он был найден сразу у 8 из 73 заразившихся за 13 марта в департаменте Кот-д`Армор. Такое большое количество пациентов со схожими данными помогло врачам установить новую форму коронавируса. Открытие было сделано в больничном центре в коммуне Ланьон.

Сейчас ученые выясняют, как новый штамм реагирует на вакцинацию и антитела, выработанные во время предыдущих заражений. Об открытии известили Всемирную организацию здравоохранения.

Между тем премьер Франции Жан Кастекс объявил о приходе в страну третьей волны COVID-19.

13:11, 17 марта, 2021
Евгений Кандаков
128
0
#коронавирус\n#здоровье\n#медицина\n#Минздрав\n#врачи\n#ученые\n#Франция