Певица Адель получила сразу 3 награды Brit Awards 2022

Лондон. Великобритания. В Лондоне состоялась церемония вручения ежегодной премии Brit Awards. Наибольшее количество наград на ней собрала поп-исполнительница Адель, пишет «Интерфакс» со ссылкой на BBC News.

Она стала музыкантом года, опередив Эда Ширана, рэпера Дэйва, рэп-исполнительницу Little Simz и автора-исполнителя Sam Fender. Также Адель была отмечена в номинациях «Песня года» (с композицией Easy On Me) и «Альбом года» (премию получила пластинка «30 лет»). Диск стал самым продаваемым в 2021 году, за 6 недель было реализовано более 600 тыс. копий, а вскоре после выхода в ноябре 2021 года он возглавил британский хит-парад.

Добавим, Адель уже была лауреатом Brit Awards 2012 одновременно в двух номинациях, а в 2016 году поставила рекорд, будучи отмечена сразу 4 премиями.