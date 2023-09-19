Уроженец Удмуртии дирижер Александр Иванов готовит концертную программу с Ижевским камерным хором Чайковского

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске муниципальный камерный хор имени Петра Чайковского готовит новую концертную программу «Симфония листопада» (12+). Об этом «Сусанину» сообщили представители коллектива.

Специально для этой программы музыканты пригласили дирижера Александра Иванова. Он является уроженцем Удмуртии, но сейчас преподает в Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова.

Александр Иванов создал множество хоровых аранжировок, переложений и духовных сочинений для хора. Директор камерного хора решил пригласить его для выступления в новой программе еще летом 2022 года, когда Александр Иванов посетил Ижевск и пообщался с музыкантами.

«Мы ищем новые формы работы со зрителем, привлекаем активную молодёжь и стремимся к сотрудничеству с соседними регионами. Тем более, что Александр Иванов уроженец Удмуртии, достаточно успешный хоровой дирижёр, не мог не обратить на себя внимание», — рассказала руководитель городского камерного хора Чайковского Екатерина Хабибуллина.

Наша справка: В 2006 году Александр Андреевич выпустился из Республиканского музыкального училища Удмуртии, где учился на вокальном отделении и на отделении хорового дирижирования. В 2011 году он с отличием окончил дирижерско-хоровой факультет Казанской консерватории и стал в ней преподавать.

Александр Иванов является лауреатом V международного музыкального конкурса-фестиваля имени Савелия Орлова, лауреатом II международного конкурса хоровых дирижеров имени Иосифа Михайловского и имеет диплом лучшего дирижера конкурса по решению артистов Тульского государственного хора.

За свою карьеру он также руководил и был регентом мужского хора Архиерейского подворья храма и в хоре храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы в поселке Царицыно.