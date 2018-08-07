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Алишер Усманов продал свою долю в «Арсенале» за 550 млн фунтов

13:20, 07 августа, 2018
Анна Торхова
13:20, 07 августа, 2018
Анна Торхова
166
0
#бизнес\n#футбол\n#Россия\n#Англия\n#акции\n#деньги
Фото: Kremlin.ru
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Миллиардеру принадлежало 30% клуба.

Лондон. Англия. Миллиардер Алишер Усманов продал свою долю в английском футбольном клубе «Арсенал». Россиянину принадлежало 30% пакета акций, пишет РБК.

Американский бизнесмен Стэн Кронке, который владеет 67% клуба, купил долю Усманова за 550 млн фунтов.

Отметим, на сегодняшний день Кронке также владеет баскетбольной командой «Denver Nuggets», футбольной «Colorado Rapids», хоккейной «Colorado Avalanche», а также командой по американскому футболу «Los Angeles Rams».

13:20, 07 августа, 2018
Анна Торхова
166
0
#бизнес\n#футбол\n#Россия\n#Англия\n#акции\n#деньги

 

 

 


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