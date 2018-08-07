Алишер Усманов продал свою долю в «Арсенале» за 550 млн фунтов

Миллиардеру принадлежало 30% клуба.
Лондон. Англия. Миллиардер Алишер Усманов продал свою долю в английском футбольном клубе «Арсенал». Россиянину принадлежало 30% пакета акций, пишет РБК.
Американский бизнесмен Стэн Кронке, который владеет 67% клуба, купил долю Усманова за 550 млн фунтов.
Отметим, на сегодняшний день Кронке также владеет баскетбольной командой «Denver Nuggets», футбольной «Colorado Rapids», хоккейной «Colorado Avalanche», а также командой по американскому футболу «Los Angeles Rams».