Алишер Усманов продал свою долю в «Арсенале» за 550 млн фунтов

Миллиардеру принадлежало 30% клуба.

Лондон. Англия. Миллиардер Алишер Усманов продал свою долю в английском футбольном клубе «Арсенал». Россиянину принадлежало 30% пакета акций, пишет РБК.

Американский бизнесмен Стэн Кронке, который владеет 67% клуба, купил долю Усманова за 550 млн фунтов.

Отметим, на сегодняшний день Кронке также владеет баскетбольной командой «Denver Nuggets», футбольной «Colorado Rapids», хоккейной «Colorado Avalanche», а также командой по американскому футболу «Los Angeles Rams».