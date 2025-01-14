Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе проходят в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началось Первенство России по пулевой стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия (18+). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Для участия в состязании в Удмуртию приехали 537 юниоров и юниорок из 41 региона страны. До 20 января они будут показывать своё мастерство в комплексной спортивной школе олимпийского резерва имени В. В. Лукина.

По данным спортшколы, впервые в соревнования включили отдельную дисциплину возрастной категории до 22 лет.

«Первенство России — это ответственное мероприятие, где каждый спортсмен хочет взойти на высшую ступень пьедестала. Но победитель только один, поэтому я хочу пожелать, чтобы эти соревнования стали максимально эффективными для каждого из вас, и каждый сумел показать свой лучший результат», — заявил министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин.

От также отметил, что Удмуртская школа пулевой стрельбы является одной из передовых в России, так как в ней воспитывают мастеров высокого уровня. Например, из этой школы выпустилась заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр Юлия Каримова. Напомним, что летом 2024 года девушка завоевала золото на Чемпионате России по пулевой стрельбе.

От лица правительства Удмуртии капитану региональной сборной по стрельбе Юлии Каримовой вручили новую винтовку.