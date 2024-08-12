В Дебёсах пройдет Первенство России по русской лапте среди юниоров

Дебёсы. Удмуртия. Первенство России по русской лапте среди юниоров и юниорок 15-17 лет пройдет в Дебёсах. Об этом сообщил глава района Андрей Иванов на своей странице «ВКонтакте».

Соревнования пройдут с 12 по 17 августа. Открытие (0+) Первенства состоится в 13:00 на стадионе «Юбилейный».

В соревнованиях примут участие спортсмены из девяти регионов, среди которых – Республика Марий Эл, Башкортостан, Удмуртия, Тюменская, Воронежская, Тульская, Свердловская области, а также Краснодарский и Красноярский край.