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В Дебёсах пройдет Первенство России по русской лапте среди юниоров

08:30, 12 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Дебёсах пройдет Первенство России по русской лапте среди юниоров
08:30, 12 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
384
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#лапта\n#соревнования
Фото: unsplash.com (Giorgio Trovato)
384
0

Соревнования пройдут с 12 по 17 августа.

Дебёсы. Удмуртия. Первенство России по русской лапте среди юниоров и юниорок 15-17 лет пройдет в Дебёсах. Об этом сообщил глава района Андрей Иванов на своей странице «ВКонтакте».

Соревнования пройдут с 12 по 17 августа. Открытие (0+) Первенства состоится в 13:00 на стадионе «Юбилейный».

В соревнованиях примут участие спортсмены из девяти регионов, среди которых – Республика Марий Эл, Башкортостан, Удмуртия, Тюменская, Воронежская, Тульская, Свердловская области, а также Краснодарский и Красноярский край.

08:30, 12 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
384
0
#лапта\n#соревнования