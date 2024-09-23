Хоккеисты «Ижстали» проиграли седьмой матч подряд

Тюмень. Тюменская область. Первая в новом сезоне выездная серия для хоккеистов «Ижстали» не принесла побед. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Последняя игра с командой «Рубин» состоялась 22 сентября в Тюмени. В первом периоде две шайбы забили хозяева льда. Во второй двадцатиминутке соперник увеличил разрыв на два очка, но игрок «Ижстали» Дмитрий Назаров смог реализовать численное преимущество команды. Заключительный период завершился без голов. Матч закончился со счётом 4:1.

Всего за игру хоккеисты из Ижевска выполнили 38 бросков, выиграли 23 вбрасывания, совершили 11 силовых приёмов и получили 10 штрафов.

«Глупые удаления привели к пропущенным голам. Разбирали, смотрели, но не получилось. По содержанию игры в формате 5 на 5 команда выглядела неплохо. Четвертая игра на выезде, тяжело, конечно. Болельщики в Ижевске, не переживайте, всё будет хорошо. Будем исключать эти ошибки, поменьше будет удалений, и тогда всё наладится», — прокомментировал тренер ХК «Ижсталь» Андрей Шефер.