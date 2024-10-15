Хоккеист пензенского «Дизеля» перешёл в ижевский клуб «Ижсталь»

Ижевск. Удмуртия. В стане ижевских хоккеистов пополнение — в команду «Ижсталь» перешёл 21-летний нападающий «Дизеля» Илья Назаров. Об этом сообщается на официальной странице клуба «ВКонтакте».

Профессиональная карьера Ильи началась с 2019 года, когда он выступал в Молодёжной хоккейной лиге в составе ярославского «Локо». Сезон 2023-2024 во взрослой лиге отыграл за пензенский «Дизель» и набрал 12 (8+4) очков за 43 матча.

Теперь Илья присоединился к брату Дмитрию в ижевскую хоккейную команду «Ижсталь».

Сейчас ижевская команда находится на 33 строчке чемпионата ВХЛ, имея три победы и 12 поражений.

Напомним, что ранее глава Удмуртии анонсировал перезагрузку хоккейного клуба «Ижсталь». Были приняты решения по финансированию команды и поддержке тренерского штаба.