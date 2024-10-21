Глава Удмуртии обсудил с Владиславом Третьяком развитие хоккея в республике

Москва. Глава Удмуртии обсудил с президентом Федерации хоккея страны развитие спорта в республике. Об этом Александр Бречалов сообщил в своём ТГ-канале.

«Встречался с президентом Федерации хоккея страны, трёхкратным олимпийским чемпионом Владиславом Третьяком. Обсудили вопросы развития хоккея — в том числе и детского, и молодёжного», — поделился глава.

Он отметил, что через неделю в республике стартует турнир на Кубок имени М.Т. Калашникова (0+) — это 1200 увлеченных хоккеем юношей и девушек.

Помимо этого, Александр Бречалов пригласил олимпийского чемпиона на открытие обновлённого Ледового дворца.

Напомним, ранее глава Удмуртии анонсировал перезагрузку ХК «Ижсталь». После этого состав команды пополнили новые защитник и нападающий.