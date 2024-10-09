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«Ижсталь» прервала серию из 11 поражений

09:24, 09 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
«Ижсталь» прервала серию из 11 поражений
09:24, 09 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
59
0
#Московская область\n#хоккей\n#Ижсталь
Фото: unsplash.com (Arthur Edelmans)
59
0

Итоговый счёт встречи с командой «Химик» 1:0 в пользу «сталеваров».

Воскресенск. Московская область. Хоккеисты «Ижсталь» прервали серию из 11 поражений победой над «Химиком». Об этом сообщает пресс-служба ижевского клуба.

Встреча состоялась 8 октября в городе Воскресенск в ледовом дворце «Химик» имени Н. С. Эпштейна.

На протяжении игры обе команды создавали опасные момента у ворот друг друга, в том числе в неравных составах. Несмотря на это, забросить шайбу в основное время не смогли ни хозяева, ни гости. Матч перешёл в овертайм, где сильнее оказались «сталевары». Победу команде принёс Михаил Бякин.

В интервью после игры главный тренер ХК «Ижсталь» Андрей Шефер поделился, что к этой игре команда подошла налегке, сняв с себя груз ответственности за предыдущие поражения: «Нам эта победа была нужнее, чтобы команда воспряла духом».

Напомним, ранее «сталеваров» поддержали болельщики, а в Минспорте Удмуртии сообщили, что планов о закрытии клуба нет.

09:24, 09 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
59
0
#Московская область\n#хоккей\n#Ижсталь