Семь шайб пропустили хоккеисты «Ижстали» в игре против «Торпедо-Горький»

Нижний Новгород. Нижегородская область. Поражением закончился для ХК «Ижсталь» матч с нижегородским «Торпедо-Горький». Итоговый счет игры — 7:1, сообщили в пресс-службе ижевского клуба.

Первый игровой отрезок команды начали на равных, но за 4 минуты до конца первого периода хозяева льда открыли счет матча.

«Если разложить по полочкам, опять у нас грубые ошибки, удаления, на одни и те же грабли наступаем, меньшинство не получается. «Торпедо» неплохо играло. Были моменты, когда надо бросать — мы не бросаем, какие-то передачи ищем. Некоторые ребята, на которых рассчитываем, не берут на себя инициативу. В концовке развалились. Так нельзя, конечно. Тяжелый выезд был, четвертая игра. Взяли четыре очка, для нас это неплохой результат», — прокомментировал игру главный тренер ХК «Ижсталь» Андрей Шефер.

Пока в таблице ВХЛ «сталевары» занимают последнюю, 33-ю строчку.

Стоит отметить, что спорстменов каждую игру поддерживают болельщики. «Группа болельщиков Ижстали, между тем, прибыла в Нижний Новгород для активной поддержки нашей Команды!», — написал под постом главы Удмуртии Андрей Поволоцкий.

16 октября ижевская команда встретится в Нефтекамске с «Торосом» (6+).

Напомним, ранее глава региона Александр Бречалов объявил о перезагрузке хоккейного клуба «Ижсталь».