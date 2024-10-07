Удаления нас подводят: главный тренер «Ижстали» высказался о причинах 11-го поражения подряд

Ижевск. Удмуртия. «Ижсталь» потерпела 11-е поражение подряд. На этот раз от тульского «АКМ». Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба Удмуртии.

Встреча началась с удалений в составе «сталеваров». На 9-й минуте тульские хоккеисты реализовали численный перевес в формате «5 на 3». Во втором периоде команда Тулы увеличила отрыв. В последней 20-минутке тульский клуб реализовал большинство в третий раз. «АКМ» победил с итоговым счётом 3:0.

«Удаления нас подводят. Сегодня много наудалялись, пропустили голы. При нашей невыразительной игре были моменты, нужно было забрасывать хоть одну шайбу, но не смогли», — высказался главный тренер ХК «Ижсталь» Андрей Шефер.

Напомним, ранее болельщики «сталеваров» поддержали команду после череды поражений. Помимо этого, министр спорта Удмуртии Денис Парахин сообщил, что вопрос о закрытии клуба не стоит на повестке у руководства республики.