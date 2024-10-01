Вопрос закрытия хоккейного клуба «Ижсталь» не стоит на повестке у руководства Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Болельщики хоккейного клуба «Ижсталь» обеспокоены ситуацией в команде, которая терпит поражение за поражением с разгромными результатами. Министр спорта Удмуртии Денис Парахин поделился видением будущего клуба.

«Ситуация действительно сложная и меня, так же, как и вас, она не оставляет равнодушным. Мы уже встретились с руководством команды, тренерским штабом и капитаном. Обсудили возможные точки роста, определили то, что зависит от нас, проговорили, что должна сделать команда и тренерский штаб», — написал Парахин.

Для исправления ситуации обозначен срок до конца ноября, затем будет приниматься соответствующее решение. Министр отметил, что руководство региона не обсуждает закрытие клуба.

Отметим, что «Ижсталь» потерпела поражение в девяти играх подряд, которые прошли на домашнем льду. Последний матч с «Тамбовом» окончился со счётом 1:7.