Хоккеисты «Ижстали» одержали уверенную победу над клубом «Олимпия»

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» одержал победу в матче с командой «Олимпия» из Кирово-Чепецка. Встреча прошла на ижевской ледовой арене «Олимпиец». О ходе матча рассказывается в группе «Ижстали» в VK.

Первая шайба была забила «сталеварами» уже в середине первого периода, однако гол не засчитали из-за положения «вне игры». Счёт был открыл только во втором периоде. Игроки «Ижстали» одну за другой забросили две шайбы в ворота соперника.

«Олимпия» оформила первый гол в начале третьего периода, сократив отставание. В ответ «сталевары» забили свою третью шайбу. На 54-й минуте гости оформили ещё один гол. Уже в конце матча «Ижсталь» утвердила своё преимущество забив четвёртую шайбу.

Игра завершилась со счётом 4:2.

«Ребята молодцы, сегодня выполнили установку. Учимся на ошибках, ребята стараются. Сегодня болельщики нас очень сильно поддерживали, им спасибо большое. Двигаемся вперед. Ребятам надоело проигрывать. Вышли, настроились, договорились между собой, как играть. Благодаря этому все у нас получилось», — рассказал главный тренер «Ижстали» Андрей Шефер

Отметим, что в игре с «Олимпией» недавно присоединившийся к «Ижстали» нападающий Александр Микулович забил свою первую шайбу за клуб.