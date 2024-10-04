Болельщики хоккейного клуба «Ижсталь» поддержали команду в непростой для неё период

Ижевск. Удмуртия. Болельщики хоккейного клуба «Ижсталь» поддержали свою команду в трудный для неё период, когда последние игры оборачивались разгромными поражениями. Обращение к хоккеистам опубликовано в сообществе болельщиков команды в VK.

«Да, начало сезона откровенно не задалось, да, мы не можем вернуться назад, чтобы начать сначала, но мы можем постараться сделать всё возможное и всё от нас зависящее для того, чтобы исправить ситуацию. Мы продолжаем в вас верить и будем до конца вас поддерживать. Давайте вместе начнём менять ситуацию. Мы всегда готовы вам помочь», — говорится в сообщении.

Также болельщики опубликовали свои фотографии со словами поддержки.