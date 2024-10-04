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Болельщики хоккейного клуба «Ижсталь» поддержали команду в непростой для неё период

17:50, 04 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Болельщики хоккейного клуба «Ижсталь» поддержали команду в непростой для неё период
17:50, 04 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
163
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижсталь
Фото: Натанаэля Дезмёля на Unsplash
163
0

«Сталевары» в последних матчах терпели поражение за поражением.

Ижевск. Удмуртия. Болельщики хоккейного клуба «Ижсталь» поддержали свою команду в трудный для неё период, когда последние игры оборачивались разгромными поражениями. Обращение к хоккеистам опубликовано в сообществе болельщиков команды в VK.

«Да, начало сезона откровенно не задалось, да, мы не можем вернуться назад, чтобы начать сначала, но мы можем постараться сделать всё возможное и всё от нас зависящее для того, чтобы исправить ситуацию. Мы продолжаем в вас верить и будем до конца вас поддерживать. Давайте вместе начнём менять ситуацию. Мы всегда готовы вам помочь», — говорится в сообщении.

Также болельщики опубликовали свои фотографии со словами поддержки. 

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17:50, 04 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
163
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижсталь