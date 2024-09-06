Хоккеисты «Ижстали» уступили московской «Звезде» со счётом 1:2

Ижевск. Удмуртия. 5 сентября в ледовом дворце «Олимпиец» прошёл матч между хоккейным клубом «Ижсталь» московской «Звездой». Ижевчане уступили с минимальным разрывом. Об этом сообщается в официальной группе «Ижстали» в VK.

Счёт в игре открыли москвичи, забив шайбу на 38-й минуте. До конца второго периода «Ижстали» не удавалось пробить оборону соперника, но в итоге ижевские хоккеисты сравняли счёт. Однако уже в начале третьего периода «Звезда» снова вышла вперёд.

Игра завершилась со счётом 1:2.

«Мы играли с неплохой, быстрой командой. Первый период сыграли неплохо. Честно сказать, взрослые игроки сегодня не сделали то, чего мы от них просили. Молодые ребята немножко испугались. В общем-то таких больших ошибок не было. Две контратаки, два гола нам забили. С другой стороны, и у нас были неплохие моменты. Но большинство моментов не реализовали. Двигаемся вперёд. Команда новая, только строится. Думаю, что всё будет хорошо», — сказал главный тренер ХК «Ижсталь» Андрей Шефер