ХК «Ижсталь» проиграл «СКА-Неве» в последней домашней игре нового сезона

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершилась первая в этом сезоне серия домашних игр ХК «Ижсталь». В последней игре ижевская команда сразилась с ХК «СКА-Нева» и проиграла со счётом 1:2. Об этом сообщается на официальной странице ижевского клуба «ВКонтакте».

«СКА-Нева» открыла счет на 16-й минуте первого периода, второй период прошёл без заброшенных шайб. За 5 минут до окончания игры команда «Ижсталь» сравняла счёт. Судьба матча решилась в овертайме. Гостям удалось забросить ещё одну шайбу, таким образом счёт стал 1:2 в пользу «СКА-Нева».

«Тяжело вкатывались. Первый период был очень непростой, все-таки четвертая игра, СКА-Нева только вторую играют. Было предостаточно моментов, но шайба никак не идет в ворота, забить не можем. Перед третьим периодом поговорили с командой. Вышли, начали по-другому играть. И, оказывается, силы есть – побежали, и СКА-Нева стала ошибаться, и удаление было. Немножко не повезло. Снимаем шляпу перед ребятами», – прокомментировал игру главный тренер ижевской команды Андрей Шефер.

Далее «Ижсталь» ждёт выездная серия. 16 сентября команда встретится с Омскими Крыльями. 18+