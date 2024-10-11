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«Ижсталь» выиграла выездной матч с «Рязань-ВДВ»

10:00, 11 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
«Ижсталь» выиграла выездной матч с «Рязань-ВДВ»
10:00, 11 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
153
0
#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#Ижсталь\n#победа
Фото: unsplash.com (Markus Spiske)
153
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Нападающий Алексей Прохоров оформил дубль.

Рязань. Рязанская область. Хоккеисты «Ижстали» одерживают вторую победу подряд. Об этом сообщает пресс-служба ижевского хоккейного клуба. 

Матч состоялся 10 октября в Рязани. Первый период прошел без голов, но во второй двадцатиминутке счёт открыл сталевар Алексей Прохоров. В ответ «Рязань-ВДВ» забила три шайбы в ворота «Ижстали». 

В заключительном периоде хоккеисты из Ижевска перевернули ход игры. На 42-й минуте матча Тимофей Барсуков забил шайбу в ворота соперника. На 50-й минуте Алексей Прохоров оформил дубль и сравнял счёт. А через несколько секунд последний в игре гол забил Дмитрий Кормилов. Матч закончился со счётом 3:4. 

За всю игру хоккеисты «Ижстали» выиграли 26 вбрасываний, выполнили 30 бросков, совершили 11 перехватов и 10 силовых приёмов, а также получили 10 штрафов. 

«Предыдущая игра у нас была тяжелая, много сил потратили. Не хватало эмоций в начале игры, допускали грубые ошибки, но ребята молодцы, нашли в себе силы, проявили характер. Я считаю, что сегодня фортуна была на нашей стороне», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Андрей Шефер. 

Напомним, что во время третьего периода шайба вылетела за ограждение и угодила в голову одному из персонала сталеваров. 

Перед игрой хоккеистов поддержал глава Удмуртии Александр Бречалов. Также он объявил о начале перезагрузки хоккейного клуба «Ижсталь». 

«Пока многочисленные эксперты посыпают голову пеплом, мы забрали вторую игру! На характере, с огромным желанием бороться! Верим в команду!», — написал глава региона в своих соцсетях после матча.  

10:00, 11 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
153
0
#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#Ижсталь\n#победа