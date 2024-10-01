Семь шайб пропустили хоккеисты «Ижстали» в матче с «Тамбовом»

Ижевск. Удмуртия. Команда из Тамбова разгромила ижевских хоккеистов. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Матч прошёл 30 сентября на крытом катке «Олимпиец» в Ижевске. Первый гол соперник забил уже на шестой минуте игры. Затем хоккеисты «Тамбова» смогли реализовать большинство. Во второй двадцатиминутке в ворота «Ижстали» попали 5 шайб. И только в третьем периоде защитник сталеваров Егор Юзленко смог забить один гол. Матч завершился со счетом 1:7.

Во время игры хоккеисты «Ижстали» выполнили 44 броска, выиграли 30 вбрасываний, провели три силовых приёма и получили 18 штрафов.

«Игра прошла — никак. Вратари не ловят, игроки не бегут. Никакого характера. Разговариваем перед игрой — все хотят играть. Выходят — ничего не показывают», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Андрей Шефер.