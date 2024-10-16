Глава Удмуртии провёл встречу с хоккейным тренером нижегородского «Торпедо»

Нижний Новгород. Нижегородская область. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился в Нижнем Новгороде с главным тренером хоккейного клуба «Торпедо» Игорем Ларионовым. Об этом написал глава республики на своей странице «ВКонтакте».

Тренер, которого в мире хоккея называют профессором, уделил практически целый день команде «Ижсталь».

«Нам ещё предстоит большой путь по перезагрузке хоккея в Удмуртии. Но с такими друзьями идти будет точно легче», — рассказал Александр Бречалов.

Напомним, ранее глава Удмуртии объявил о начале перезагрузки ижевского клуба «Ижсталь».