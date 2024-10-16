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Глава Удмуртии провёл встречу с хоккейным тренером нижегородского «Торпедо»

09:50, 16 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
Глава Удмуртии провёл встречу с хоккейным тренером нижегородского «Торпедо»
09:50, 16 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
134
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#Удмуртия\n#Нижний Новгород\n#глава Удмуртии\n#Ижсталь\n#тренер
Фото: Александр Бречалов «ВКонтакте»
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Она была посвящена команде «Ижсталь».

Нижний Новгород. Нижегородская область. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился в Нижнем Новгороде с главным тренером хоккейного клуба «Торпедо» Игорем Ларионовым. Об этом написал глава республики на своей странице «ВКонтакте».

Тренер, которого в мире хоккея называют профессором, уделил практически целый день команде «Ижсталь».

«Нам ещё предстоит большой путь по перезагрузке хоккея в Удмуртии. Но с такими друзьями идти будет точно легче», — рассказал Александр Бречалов.

Напомним, ранее глава Удмуртии объявил о начале перезагрузки ижевского клуба «Ижсталь».

09:50, 16 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
134
0
#Удмуртия\n#Нижний Новгород\n#глава Удмуртии\n#Ижсталь\n#тренер