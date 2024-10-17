Будем искать молодых: главный тренер ХК «Ижсталь» прокомментировал поражение команды

Нефтекамск. Башкортостан. Хоккейный клуб «Ижсталь» потерпел поражение на выезде в игре против «Тороса» из Нефтекамска. Об этом сообщает пресс-служба команды из Ижевска.

Хоккеисты «Тороса» открыли счёт на 5-й минуте. На 9-й минуте первого периода преимущество удвоилось. Во второй половине первой 20-минутки «сталевары» сократили отставание, но в концовке пропустили третью шайбу. Во втором периоде нефтекамские хоккеисты забросили ещё три шайбы. В заключительной 20-минутке ижевские хоккеисты менее чем за полминуты забросили две шайбы. Матч завершился победой «Тороса» со счётом 6:3.

«Некоторые ребята не понимают, что хоккей не вечный. Мы играем за Ижевск, болельщиков, перед ними стыдно. Мне в том числе и нашему тренерскому штабу. Но у нас ведется реконструкция команды, будем делать выводы. Будем искать молодых, наглых, по-хоккейному, ребят. Команда строится, через это тоже надо пройти. За 3-й период спасибо ребятам, молодцы», — высказался главный тренер ХК «Ижсталь» Андрей Шефер.

В воскресенье, 20 октября, для «Ижстали» стартует домашняя серия игр. Первый матч пройдёт с пермским «Молотом» (6+) на крытом катке спортивного комплекса «Олимпиец» в 17:00.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с тренером нижегородского «Торпедо».