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Восьмое поражение подряд потерпели хоккеисты «Ижстали»

08:30, 27 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Восьмое поражение подряд потерпели хоккеисты «Ижстали»
08:30, 27 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
127
0
#Ижсталь\n#хоккей
Фото: unsplash.com (Matthew Fournier)
127
0

Матч с воронежским «Бураном» закончился со счётом 2:6.

Ижевск. Удмуртия. «Ижсталь» потерпела восьмое поражение подряд в домашней игре. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. 

26 сентября сталевары играли дома против воронежского «Бурана». За «Ижсталь» дебютировал воспитанник ижевского хоккея Кирилл Ураков.

«Сталевары» начали матч,  забросив шайбу в ворота соперника на 11-й минуте встречи. Автором гола стал Барсуков. За 4 минуты до концовки первого периода гости сравняли. Во втором отрезке встречи «Ижсталь» воспользовалась численным перевесом и вновь опередила соперника — отличился дебютант Ураков. Однако воронежский «Буран» вновь сравнял счёт. 

В конце второй 20-минутки гости забросили две шайбы. В заключительном периоде воронежская команда отличилась ещё два раза. Матч завершился со счетом 2:6.

В следующей игре «сталевары» встретятся с командой «Ростов».

08:30, 27 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
127
0
#Ижсталь\n#хоккей