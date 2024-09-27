Восьмое поражение подряд потерпели хоккеисты «Ижстали»

Ижевск. Удмуртия. «Ижсталь» потерпела восьмое поражение подряд в домашней игре. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

26 сентября сталевары играли дома против воронежского «Бурана». За «Ижсталь» дебютировал воспитанник ижевского хоккея Кирилл Ураков.

«Сталевары» начали матч, забросив шайбу в ворота соперника на 11-й минуте встречи. Автором гола стал Барсуков. За 4 минуты до концовки первого периода гости сравняли. Во втором отрезке встречи «Ижсталь» воспользовалась численным перевесом и вновь опередила соперника — отличился дебютант Ураков. Однако воронежский «Буран» вновь сравнял счёт.

В конце второй 20-минутки гости забросили две шайбы. В заключительном периоде воронежская команда отличилась ещё два раза. Матч завершился со счетом 2:6.

В следующей игре «сталевары» встретятся с командой «Ростов».