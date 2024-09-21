Хоккеисты «Ижстали» забили 1 шайбу и пропустили 4 в матче с «Югрой»

Ханты-Мансийск. Ханты-Мансийский автономный округ. Еще одно поражение потерпела на выезде хоккейная команда «Ижсталь». В Ханты-Мансийске 20 сентября сталевары уступили местной «Югре» со счетом 4:1, передает пресс-служба ижевского клуба.

Первая шайба в ворота гостей из Удмуртии залетела на 10-й минуте матча, численное преимущество реализовал Угольников. Буквально через несколько секунд Махановский добавил к счету в пользу «Югры» второе очко. Разъяренный неудачным началом Кунишников сумел ответить хозяевам на 16-й минуте встречи: счет составил 2:1. Кстати, это его 4-я шайба в сезоне.

Во втором периоде ворота сталеваров пробил нападающий «Югры» Мельниченко. 4-ю шайбу, оформив дубль, забил ижсталевцам Махановский. Ответить на эти удары в последней 20-минутке ижевчане не смогли, как ни старались. Счет остался 4:1 в пользу «Югры».

Напомним, 18 сентября сталевары потерпели сокрушительное поражение от ХК «Зауралье» в Кургане, «всухую» пропустив в свои ворота 9 шайб.

Как отметил после матча 20 сентября главный тренер ХК «Ижсталь» Андрей Шефер, его подопечные были настроены реабилитироваться перед болельщиками и извиниться за предыдущий проигрыш. Однако результат оказался скромнее, чем хотелось. Тренер объяснил это молодостью большинства игроков.

«Бывает, в технических аспектах чего-то не хватает. Первый период, конечно, проиграли, потом немного встрепенулись, самое главное, что ребята молодые через такие игры учатся и растут. В третьем периоде мы показали, что можем и в хоккей играть, и шайбу держать, и угрожать. Спасибо им большое, мы не расстраиваемся. Тяжелый выезд, у нас все впереди, думаю все наладится», — приводит слова Шефера на послематчевой пресс-конференции пресс-служба «Ижстали».

Добавим, следующая игра выездной серии сталеваров пройдет 22 сентября, соперником станет ХК «Рубин» (6+).