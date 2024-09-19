Девять шайб пропустили хоккеисты «Ижстали» во время матча в Кургане

Курган. Курганская область. Второй выездной матч в новом сезоне для хоккеистов из Ижевска закончился проигрышем. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра с командой «Зауралье» состоялась 18 сентября в Кургане. Хозяева льда открыли счет на 13-й минуте матча, когда «сталевары» играли в меньшинстве. За 2 минуты до конца первого периода ещё одна шайба попала в ворота «Ижстали». Во второй двадцатиминутке спортсмены «Зауралья» увеличили счёт ещё на 6 очков. А в заключительном периоде соперник забил последний гол.

За весь матч «сталевары» выполнили 58 бросков и блокировали 11, выиграли 42 вбрасывания, применили 30 силовых приёмов и 14 перехватов. Но несмотря на это, игра завершилась со счётом 9:0.

«Какой тут может быть комментарий: вроде договариваемся с ребятами, обговариваем. После двух пропущенных шайб команда сразу поникла. Пытались их привести в себя, но, наверно, не достучались. Тренерским штабом берем всю вину на себя. Будем исправлять ситуацию. Впереди еще две игры на выезде. Но пока нет слов», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Андрей Шефер.