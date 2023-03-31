В турнире ПФО по лазертагу примут участие 11 команд из Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Команды-победители республиканского турнира по лазертагу из Ижевска и Игры 30 марта отправились в Ульяновск на турнир Приволжского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Девушки тоже играют в лазертаг, я единственная девочка в своем составе, но со своей командой мне комфортно, ребята всегда поддерживают меня. Надеюсь, что мы хорошо покажем себя в финале», — рассказал участница команды «Бурые медвежата» Дарья Чайникова.

Республиканский турнир по лазертагу прошел с 24 по 26 марта в спортивном комплексе ИжГТУ. На него зарегистрировалось рекордное количество человек — около 1000. Это 120 команд.

Победителями турнира стали 11 команд из Ижевска и Игры в разных возрастных категориях.

«Лазертаг — это один из способов вовлечения детей и подростков в занятия спортом и физической подготовкой. Это сложная игра, так как здесь помимо выносливости, ловкости и подготовки, необходимы ещё и практика стрельбы, хорошие тактические и аналитические, а также коммуникативные навыки. Зато все это можно привить ребенку уже с ранних лет», – поделился председатель Федерации лазертага России Дмитрий Солодов.

По словам Дмитрия Солодова, в России планируется зарегистрировать лазертаг как вид спорта, и уже к новому учебному году ребята, занимающиеся на любительском уровне, скорее всего, станут спортсменами и смогут получать разряды и титулы.

Победители турнира ПФО сразятся во Всероссийских соревнованиях по лазертагу, которые пройдут в ноябре.