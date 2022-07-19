Дворец единоборств построят в Устиновском районе Ижевска в ближайшие два года

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появится дворец единоборств. Об этом сообщает глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Новое здание площадью 4,5 тыс. кв. м станет многофункциональным центром, в котором можно будет проводить как тренировки, так и соревнования республиканского и федерального уровней.

Дворец единоборств построят недалеко от здания по улице Молодежной, 3. Рядом формируется целый спортивный городок, в котором уже есть ледовый дворец, физкультурно-оздоровительный комплекс для волейболистов и строится футбольный манеж.

Физкультурно-спортивный зал дворца единоборств оборудуют для занятий борьбой, волейболом, гандболом и мини-футболом. А для зрителей в нем разместят трибуны на 1000 посадочных мест.

Также во дворце будут отдельные залы для занятий тхэквондо и карате, самбо, тайским боксом и кикбоксингом, тренажерный зал, раздевалки, душевые. Часть спортивного центра займет мини-гостиница из 8 номеров, в которой смогут останавливаться спортсмены.

На городском инвестиционном совете решили, что проект будет реализован в рамках концессии.

Закончить строительство планируется в 2023-2024 годы.

Напомним, что в конце 2021 года в Ижевске на улице Ухтомского, 29 открылся БаскетДом.